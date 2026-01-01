Откритата в храма на Херакъл мозайка привлича вниманието не само с декоративната си стойност, но и с изключително прецизната си изработка, уточни за БТА проф. Людмил Вагалински. Според археолозите качеството на изпълнение и използваните материали показват, че светилището е било добре поддържано и е заемало важно място в религиозния живот на античния град.

Откриха мозайка в храма на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Мозайката е изпълнена в техниката opus tessellatum и е с необичайна за региона цветова гама - тъмновиолетово, охра, синьо и бяло. Подобна комбинация изисква добре подбрани суровини и опитни майстори, което я нарежда сред по-луксозните декоративни решения в римската епоха, обясни експертът.

Ново откритие в Хераклея Синтика: храм на Херакъл излиза наяве

„Самото изпълнение говори за висока култура на строителство и за храм, който е бил представителен, а не второстепенен“, коментира ръководителят на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински. По думите му запазените фрагменти с бръшлянови листа и геометрични мотиви вероятно са оформяли рамка около централна сцена, която не е оцеляла.

Археолозите смятат, че именно тази централна композиция може да е била посветена на някой от подвизите на Херакъл. Макар хипотезата засега да не е доказана, тя се вписва добре в контекста на храма и в начина, по който са били украсявани важните култови пространства в римските градове.

Новата находка е ценна и с това, че допълва представата за развитието на Хераклея Синтика като заможен и добре организиран градски център. Подобни декоративни решения обикновено се срещат в сгради, свързани с елита или с особено значими обществени функции, което подсказва, че храмът на Херакъл е бил сред ключовите обекти в античния град, обясни археологът.

В момента върху мозайката се извършва аварийна консервация от Ренета Караманова, реставратор в Националния археологически институт с музей при БАН. След приключване на работата специалистите ще решат дали подът може да остане на място като част от бъдеща експозиция, или ще бъде преместен за по-добра защита и представяне в Историческия музей в Петрич.