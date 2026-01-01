Електроснабдяването в град Севастопол в анексирания от Русия Крим беше прекъснато, след като Украйна нанесе удари по енергийни обекти там, написа в Телеграм назначеният от Русия губернатор на града Михаил Развожаев, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Системите за противовъздушна отбрана са свалили девет дрона над града, който е най-големият в Крим, каза Развожаев по-рано днес.

Губернаторът на руската Оренбургска област Евгений Солнцев написа в Телеграм, че силите за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона над промишлен обект. Не стана ясно веднага дали са нанесени щети в областта, която се намира на повече от 1 000 километра югоизточно от Москва и в която се намират редица промишлени обекти, включително завод за преработка на газ и нефтопреработвателен завод.

Междувременно при руски обстрел на украинския град Балаклия е бил убит един човек, съобщиха местните власти в Телеграм.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди чрез независими източници информацията за ударите, които Русия и Украйна си разменят.