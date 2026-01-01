На 24 юни, сряда, президентът Илияна Йотова ще бъде гост на церемонията по награждаване на инициативата „Достойните българи“. Държавният глава ще връчи отличия на двама наши сънародници, които са помогнали за събирането на средства за лечение.

Медийната платформа „24 часа“ провежда от 2003 г. кампанията „Достойните българи“, която отличава хора, помогнали за спасяване на човешки животи, подали ръка на хора в нужда, популяризирали добрия пример и прославили страната ни с успехите си.

По-късно през деня държавният глава ще участва в откриването на фотоизложбата „70 години, посветени на журналистиката, в снимки“. Експозицията отбелязва 90-годишнината на изтъкнатия български журналист Любен Генов. Илияна Йотова ще удостои журналиста с Почетния знак на президента.