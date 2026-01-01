Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди предложението на „Булгаргаз“ за поскъпване на природния газ с 5,84 на сто за юли спрямо юни, сочи програмата за дневния ред на регулатора.

Откритото заседание ще започне в 10:00 ч. в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която „Булгаргаз“ да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

„Булгаргаз“ предлага цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

КЕВР утвърди цена на природния газ за юни в размер на 35,62 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.