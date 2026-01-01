Пожар в град Лакнау, в северната част на Индия, отне живота на най-малко 15 души, а няколко други са ранени.

Трагедията поднови опасенията относно стандартите за пожарна безопасност в гъсто населените сгради в Индия, след като властите заявиха, че сградата не е разполагала с аварийни изходи и подходящи пътища за евакуация.

Пожарът избухна на 22 юни следобед в триетажна сграда в квартал Алиганж в Лакнау. На партерния етаж се намират магазин за домашни любимци и ветеринарна клиника, докато горните етажи са заети от център за анимация и 3D игри, както и от библиотека, ползвана от студенти и стажанти, съобщи „Евронюз“.

Повечето от жертвите са студенти и служители, които са се намирали в сградата, когато е избухнал пожарът. Свидетели описват сцени на паника, при които хора, блокирани от дима, са викали за помощ, катерили са се по електрически кабели и са скачали от прозорците в опит да се спасят. Пожарникарите са достигнали до покрива през съседна сграда и са пробили стена, за да спасят оцелели.

Един стажант е успял да се обади на баща си от вътрешността на сградата и казал: „Татко, има пожар. Спаси ме, заклещен съм вътре“.

Мохамад Асин, служител в анимационното студио, заяви: „Първоначално си помислихме, че е малък пожар. Когато се опитахме да излезем, димът вече беше изпълнил стаите и коридорите“.

Властите все още не са установили причината за пожара. Полицията е арестувала четирима души във връзка с пожара и е повдигнала обвинения за деяния, причиняващи или застрашаващи човешки живот. Четирима държавни служители също са отстранени от длъжност, а правителството на Утар Прадеш разпореди разследване на инцидента.

Пожарът в Лакнау е поредният от поредицата смъртоносни пожари в Индия, които разкриха лошото спазване на правилата за безопасност. Пожарите в сгради са често явление в страната поради нарушения на правилата за безопасност и неадекватно противопожарно оборудване, а късовете в електрическата мрежа, причинени от лошо поддържана електроинсталация, остават една от основните причини за такива инциденти.