Парламентът ще изслуша днес министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно разкритото мащабно незаконно строителство във Варна, в местността Баба Алино. Това предвижда програмата на Народното събрание за тази седмица, приета в началото на пленарното заседание. Изслушването на министър Шишков е четвърта точка в дневния ред.

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Отхвърлено беше предложението на „Продължаваме промяната“ (ПП) депутатите да изслушат днес настоящия изпълняващ функциите председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ Станчо Станев, доскорошния изпълняващ функциите председател на ДАНС Деньо Денев и Кирил Димов, доскорошен директор на териториална дирекция "Национална сигурност" във Варна.

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Николай Денков (ПП) отбеляза, че системно се скрива друга част от информацията по случая, свързана с работата на службите, издадената заповед за експулсиране на Олег Невзоров и след това отменянето на тази заповед. Той поиска прегласуване на предложението за изслушване, но то отново беше отхвърлено.

Не беше прието и предложението на „Възраждане“ парламентът да изслуша днес министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно оповестените резултати от одитния доклад на Сметната палата относно дейността на МВР по отношение на Фонда за безопасност на движението.

В четвъртък депутатите ще разгледат на второ четене промените в Закона за съдебната власт. В петък е предвиден редовен парламентарен контрол.

В началото на днешното пленарно заседание председателят на Народното събрание Михаела Доцова съобщи, че Конституционният съд (КС) е обявил за противоконституционни разпоредби от Закона за защита на конкуренцията. В разпоредбите – предмет на производството пред КС, е предвидено редът за достъп до трафични данни да се използва за целите на разследване и наказване на нарушенията по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), се посочва в решението на КС.