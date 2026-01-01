От 11:00 часа в заседателната зала на Община Враца ще се проведе дискусионен форум, с който официално ще бъде поставено началото на програмата „Христо Ботев - идеи, дело и наследство: 150 години по-късно“, реализирана от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) с подкрепата на Министерството на културата.

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Форумът е посветен на 150-годишнината от героичната гибел на Христо Ботев и ще насочи вниманието към съвременните прочити на неговото дело, културната памет и значението на Ботевото наследство за днешното общество, съобщиха от Общината.

Сред участниците в събитието ще бъдат акад. Иван Гранитски и деканът на Факултета по библиотекознание и културно наследство на УниБИТ, както и представители на културни, образователни и научни институции.

В рамките на форума ще бъдат представени инициативите по програмата, свързани с Община Враца, и ще бъде обявено началото на Националния конкурс за ученици и студенти „150 години безсмъртие“, който ще даде възможност на младите хора да творят в направленията публицистика, поезия и белетристика, изобразително изкуство и музика.

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Същият ден в Държавен архив-Враца ще бъде открита и изложбата „150 години безсмъртие“, представена от акад. Иван Гранитски. Експозицията включва архивни документи и свидетелства, проследяващи живота, творчеството и непреходното значение на Христо Ботев.

Община Враца е партньор в реализацията на националната програма и първият град, от който започват инициативите, посветени на една от най-светлите личности в българската история.