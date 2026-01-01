Ново международно клинично изследване показва, че хранителният режим може частично да компенсира някои наследствени генетични рискове от развиване на заболявания, съобщи израелската новинарска агенция ТПС.

Резултатите подсказват, че това, което човек консумира, може да повлияе върху начина, по който организмът се справя с генетични предразположения, включително риска от сърдечно-съдови заболявания.

Учени от университета Бен-Гурион в Негев, съвместно в Университета в Лайпциг и Харвардския университет, проучват как т. нар. зелена средиземноморска диета влияе върху хора с генетична вариация, която затруднява усвояването на фолатите. Фолатите са естествени съединения от групата на витамин B, които се съдържат в зеленолистните зеленчуци и бобовите култури и играят важна роля за синтеза на ДНК, клетъчния растеж и редица метаболитни процеси.

В проучването участват около 300 души, разпределени в три групи - спазващи зелена средиземноморска диета, традиционна средиземноморска диета или общоприети препоръки за здравословно хранене. Особен интерес представлява режимът, включващ зелен чай, орехи и напитки от водното растение Манкай, съчетани с ограничена консумация на червено и преработено месо.

Учените се фокусират върху широко разпространен вариант на гена MTHFR - rs1801133. При хората с т. нар. TT вариант активността на определен ензим е намалена, което затруднява преработването на фолатите в организма. Това води до по-ниски нива на фолати и е свързано с по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания.

Резултатите показват, че при участниците с този генетичен риск, които не са спазвали диета, богата на растението Манкай - богато на протеини и въглехидрати, оценките за сърдечно-съдов риск по скалата на Фрамингам са се повишили. За разлика от тях, при хората със същото генетично предразположение, които са следвали зелената средиземноморска диета, рискът е намалял средно със 7,74 пункта. Това предполага, че хранителният режим е успял да смекчи част от негативното влияние на наследствените фактори.

На молекулярно равнище учените установяват, че приемът на повече фолати е активирал алтернативни биологични механизми, които помагат на организма да компенсира намалената функция на засегнатия ензим. Така тялото успява по-ефективно да използва фолатите въпреки генетичните ограничения.

Най-силно повишение на нивата на фолати е наблюдавано при участниците, консумирали Манкай. Според Ирис Шай резултатите показват, че в бъдеще нивата на фолати могат да се използват като биомаркер за оценка на това доколко хранителният режим подпомага метаболитното и сърдечно-съдовото здраве, особено при хора с повишен генетичен риск от развиване на заболявания.

Един от авторите на изследването, Хила Зелиха Пар, отбелязва, че качеството на храната може да влияе върху биологичните механизми, чрез които клетките се адаптират към физиологичните промени, и да намалява въздействието на определени генетични рискови фактори. По думите ѝ резултатите са още едно доказателство, че здравословното хранене може да играе ключова роля за поддържането на добро здраве, независимо от наследствените предразположения.