Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков каза на брифинг, че председател на АПИ е инж. Александър Тодоров.

Кой е Александър Тодоров

Александър Тодоров има придобита магистърска степен като строителен инженер от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Досега е директор на Института по пътища и мостове при АПИ. Заемал е различни длъжности в структурата от 2013 г. досега. Преди това е работил като инженер строителни конструкции.

От 2024 г. досега инж. Тодоров е ръководител на екипа за управление на проекта за изграждане на обходен път на гр. Габрово, включително тунел под връх Шипка. Изготвял е становища и е участвал в Експертния технико-икономически съвет при АПИ. Участвал е в комисии, контрол на строително-монтажни работи, обследване на съоръжения, изпитвания на конструкции или елементи от тях за съоръжения и участъци от АМ „Хемус“, лот 3.1 на АМ „Струма“, Аспаруховия мост във Варна и други.

По-рано Шишков каза, че от години интересът към пътищата е в две посоки - традиционните разкрития към злоупотребите, започнали през 2021 и какво може да се очаква от развитието на пътната мрежа.

"Злоупотребите и отсъствието на пътна инфраструктура вървяха ръка за ръка", каза той.