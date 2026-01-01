Делегация на правителството на талибаните пристигна в Брюксел за провеждане на преговори с ЕС относно връщането на лица, чиито молби за убежище са били отхвърлени, в Афганистан, потвърди пред АФП източник, запознат с визитата.

Делегацията пристигна в белгийската столица за еднодневна визита по покана на Европейската комисия, като част от инициатива, подкрепена от мнозинството държави членки на ЕС, за борба с нерегламентираната миграция и засилване на депортациите.

Решението предизвика критики от правозащитни организации. Според „Хюман Райтс Уоч“ ЕС подкопава собствената си позиция, като едновременно осъжда нарушенията на правата на човека в Афганистан и сътрудничи с талибаните по миграционни въпроси.

След завръщането си на власт през 2021 г. талибаните наложиха строги ограничения върху правата на жените и момичетата, което доведе до международна изолация на режима, предаде АФП.

Еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер обаче защити контактите с Кабул, заявявайки, че няма друг начин да се обсъжда връщането на незаконно пребиваващи афганистанци.

По данни на ЕС между 2013 и 2024 г. афганистанци са подали около един милион молби за убежище в държавите членки, а приблизително половината са били одобрени.

Около 20 държави от ЕС вече подкрепят връщането на част от афганистанските мигранти без право на престой, особено на лица, осъдени за тежки престъпления или представляващи риск за сигурността.

Правозащитни организации предупреждават, че депортирането на хора в Афганистан повдига сериозни правни и морални въпроси заради продължаващата хуманитарна криза в страната.