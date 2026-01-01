Катастрофа блокира пътя Троян-Ловеч - в района на село Казачево. Мъж е пострадал тежко. Въведен е обходен маршрут, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден в 12:35 часа. 70-годишен шофьор се е ударил в насрещно идващ товарен автомобил.

Шофьор заспа зад волана и блъсна челно друга кола, има тежко пострадал (СНИМКИ)

Мъжът, който е пътувал сам, е пострадал тежко и е откаран към болнично заведение. Започват огледи на мястото.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) информираха, че движението в района временно е ограничено и е въведен обходен маршрут по път III-3505 Казачево-Стефаново-Българене и обратно.

Призовават се шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. От пътен възел „Абланица“ на първокласния път София-Варна няма да бъдат пропускани автомобили в посока Ловеч.