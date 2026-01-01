Катастрофа затвори главен път I-2 в района на кръстовището с улица "Добруджа", съобщиха от полицията.

БТА

Кола, управлявана от 50-годишен мъж пътувала в посока Разград. По първоначални данни водачът е заспал зад волана, навлиза в насрещното платно и блъска челно друга кола, движеща се в посока Русе. Тежко пострадал и неконтактен към момента е шофьорът на другата кола - 37-годишен мъж от Разград. Той е пътувал сам в колата.

В едната кола са пътували четирима души. Пробата на водача за употреба на алкохол е отрицателна. Всички са транспортирани в МБАЛ-Разград за изясняване на състоянието им.

Обходен маршрут е обявен за преминаващите превозни средства - от бензиностанция през бул. "Априлско въстание" в Разград към село Гецово и връзката с главния път.