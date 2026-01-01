Започнато е бързо полицейско производство за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция на Търговище.

На 23 юни 2026 г. около 00,10 ч в Районното управление в Попово е получен сигнал, че 38-годишен мъж от същия град в жилище, след възникнал скандал, е удрял по тялото и главата 32-годишната съпруга на брат му.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

Извършителят е задържан в Районното управление в Попово. По случая е образувано бързо полицейско производство.