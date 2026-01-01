Българската хотелска асоциация (БХА) отхвърля в свое становище, получено днес в БТА, твърдения срещу българския туризъм, а сред причините за проблеми в сектора посочва някои решения на държавата и местната власт.

„БХА няма да допусне секторът да бъде изкуствена изкупителна жертва за чужди управленски грешки или опити за манипулация. Ние влизаме в директен и безкомпромисен сблъсък с тиражираните неистини, като противопоставяме митовете срещу реалните факти“, се посочва в становището.

Относно спада на туристи у нас спрямо Гърция и Хърватия от БХА изтъкват, че докато конкурентите са идентифицирали входящия туризъм като стратегически приоритет и са намалили ДДС за него, България подкрепя изходящия туризъм на българи към чужбина и ресторантите.

По темата за дотации на полетите от Германия от Асоциацията изтъкнат, че хотелиерите никога не са настоявали за такива, защото те биха били в разрез с правилата в ЕС. Отчитайки, че преди пандемията през морските ни летища са преминавали над 5 млн. пасажери, а през изминалата 2025 г. те не са достигнали и 3,8 млн., от БХА посочват, че въпреки това държавата е предпочела да облекчи плащанията по концесията на летище София, но не и на Варна и Бургас. Според организацията целенасочена маркетингова кампания, при конкретното финансово съучастие на основните туроператори и свързаните с тях авиокомпании, може да бъде много полезна.

За хаоса по пътищата и състоянието на курортите според БХА отговорност носят държавата и общините.

По темата за печалбите в сектора и цените от БХА цитират данни на НСИ, според които оперативният марж в хотелиерството е намалял от предпандемичните нива. Изкривяването на статистиката идва от изкуственото обединяване на хотелиерството с ресторантьорството, а понякога и с авторемонтите, посочват от БХА.

За заплатите в сектора от БХА уточняват, че те са близки до средните за страната. От организацията изтъкват като основен проблем данъчната тежест от 43 на сто върху най-ниско платените позиции и сезонния труд, което води до отлив на кадри от България и налага вноса на работна ръка от чужбина.

Миналата седмица в своя позиция Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България изразиха притеснение от „поредната организирана негативна кампания срещу българския туризъм и в частност срещу заведенията за хранене и развлечения". Двете организации посочиха, че посещаемостта в курортите по Българското Черноморие към момента е в рамките на стандарта за юни, курортите са готови да посрещнат туристи, а сезонът тепърва навлиза в активната си фаза. Организациите посочиха в позицията си, че поскъпването в ресторантьорския сектор е резултат от общата инфлационна среда в държавата.