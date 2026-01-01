Следствено дело е образувано за тежката катастрофа на главен път I-2 в Разградко, съобщиха от полицията.

Припомняме, че инцидентът стана тази сутрин. 50-годишен шофьор навлиза в насрещното, като блъска челно движещия срещу автомобил, управляван от 37-годишен мъж.

Шофьор заспа зад волана и блъсна челно друга кола, има тежко пострадал (СНИМКИ)

Водачът на втората кола е настанен в болница в Русе - с опасност за живота. Шофьорът на другия автомобил е с фрактура на гръдна кост. Отказва хоспитализация, като е напуснал лечебното заведение по собствено желание.

Пострадали са и пътниците в автомобила му - 29-годишен мъж е настанен в лечебно заведение, 32-годишен е прегледан, 31-годишен е отказал хоспитализация и 42-годише с контузни рани.

Взети са кръвни проби от двамата водачи за алкохол и наркотици. По случая се води разследване.