Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решението за откриване на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор при изграждането на Националната многопрофилна болница за активно лечение на деца.

Решението е взето след уважаване на жалба на „Кабано-проект“ ООД срещу процедурата, обявена от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД.

Според КЗК в документацията по обществената поръчка са заложени ограничителни и непропорционални на предмета на поръчката изисквания към кандидатите. Комисията е установила и липса на съществени изходни данни, необходими за изготвянето на проектните предложения.

Сред констатираните нарушения е изискването кандидатите да доказват опит през последните три години с проектиране на лечебно заведение с разгъната застроена площ над 35 000 кв. м, което едновременно включва операционен блок, отделение по нуклеарна медицина и/или лъчелечение и отделение за спешна медицинска помощ.

От КЗК посочват, че това представлява необосновано натрупване на специфични изисквания, което ограничава конкуренцията. Според комисията през последните три години в България не са проектирани болници с подобна комбинация от характеристики.

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Установена е и неяснота относно начина, по който участниците могат да доказват необходимия професионален опит. Според КЗК документацията не дава еднозначен отговор дали всички изисквания трябва да бъдат доказани с един договор или могат да бъдат удостоверени с няколко различни договора.

Комисията намира за проблематично и изискването опитът да бъде придобит единствено при ново строителство, тъй като това изключва компании с опит в мащабни реконструкции на лечебни заведения.

КЗК е установила още липса на ясни и измерими критерии за оценка на предвидения в процедурата План за изпълнение на информационното моделиране на сградата (BIM модел), което според комисията създава предпоставки за субективна оценка на кандидатите.

Сред мотивите за отмяната са и липсващи ключови данни за проектиране. При обявяването на процедурата не са били налични документи като обемно-устройствено проучване, обяснителна записка, геоложко проучване и геодезично заснемане. Макар впоследствие част от тях да са били публикувани, КЗК посочва, че липсва информация относно проведени или необходими екологични процедури.

Комисията обръща внимание и на отсъствието на актуални данни от експлоатационните дружества за съществуващата инфраструктура и възможностите за присъединяване към мрежите. Според нея това затруднява кандидатите при изготвянето на реалистични и съпоставими оферти.

Допълнително е установено, че в техническата спецификация е заложено изграждането на вертолетна площадка върху покрива на болничната сграда, без да е представена информация за съгласуване с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или становище относно приложимите авиационни изисквания.

В резултат на установените нарушения КЗК отменя като незаконосъобразно решението за откриване на обществената поръчка.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.