Полицията издирва по молба на близките ѝ 83-годишната Тензулен Исуф Хюсеин от Велики Преслав.

Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова. Около 15:00 часа на 22 юни жената е напуснала жилището си и оттогава е в неизвестност. Висока е около 165 см, с къса червена коса, носи забрадка.

ОД на МВР-Шумен

Обута е с панталони тип „шалвари“, по всяка вероятност е била облечена с черно яке, обута с чехли. Ходи прегърбена, често бере трева и я носи. Няма телефон в себе си, говори на български и турски език. Губила се е и друг път.

За последно Тензулен Хюсеин е била забелязана на 22 юни надвечер в централната част на Велики Преслав.

Апелира се, който има информация за местонахождението ѝ, да подаде сигнал на телефон 112 или на 054/ 800-588.