Окръжният съд в Кърджали осъди условно 42-годишен румънски гражданин, причинил смъртта на 86-годишен мъж при катастрофа на главния път за Гърция през Маказа, и му отне книжката за срок от две години. Това съобщиха от съда.

Инцидентът е станал на 24 август 2024 г. на път I-5, на разклона за село Първица, община Кирково. Припомняме, че пътният инцидент, по информация на полицията, е между лек автомобил - с 86-годишен водач и кола, управлявана от 42-годишния румънски гражданин.

Вследствие на удара е загинал шофьорът на първата кола, а пътници от другия автомобил са били откарани от екип на Центъра за спешна медицинска помощ за преглед в болницата в Кърджали.

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На днешното съдебно заседание той е признат за виновен за това, че е нарушил правилата на Закона за движение по пътищата, шофирайки със скорост от над 124 километра в час при ограничение от 60 километра в час, и по непредпазливост причинил смъртта на 86-годишния мъж.

Наложеното наказание на румънския гражданин е „лишаване от свобода” за срок от година и десет месеца, изпълнението на което е отложено с четиригодишен изпитателен срок.

Със същата присъда на подсъдимия е наложено и наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от две години, както и да заплати направените разноски в досъдебното и съдебното производство.

Присъдата на съда не е окончателна и подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд-Пловдив.