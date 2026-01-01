Беше взето решение Олег Невзоров да влезе обратно в страната, защото показанията му са изключително важни, за да стигнем до същината на този случай на незаконно строителство във Варна. Това заяви министър-председателят Румен Радев в отговор на въпрос относно собственика на украинската корпорация КУБ, свързана с комплекса в местността Баба Алино.

Радев каза, че българските служби са имали информация за намерението на Невзоров в да влезе обратно в България. Премиерът посочи, че той е прихванат още по време на влизане в страната и съпроводен до София, където даде показания. След това той бе ескортиран до Варна, където все още дава показания, посочи премиерът. Според него е важно да има яснота по въпроса за ролята на Министерството на вътрешните работи (МВР). МВР не обвинява, а само може да задържи за 24 часа, подчерта Радев.

Той подчерта, че обвинения и принудителни мерки се вадят от прокуратурата, така че цялото пребиваване на Невзоров тук е било изключително под наблюдението и управлението на МВР и службите. Радев поясни, че не е коментирал темата с президента Володимир Зеленски, с когото се срещна миналата седмица в Брюксел. Нашата среща беше кратка и засягаше перспективите за двустранно сътрудничество в областта на енергетиката, икономиката и високите технологии, обясни Радев.

В отговор на въпрос дали е необходимо украинският посланик да бъде извикан в Министерството на външните работи по казуса "Невзоров", премиерът каза, че това, което е известно, е, че посланикът на Украйна наистина е влязъл в контакт с МВнР, за да поиска повече информация за Невзоров, което е станало миналата година. "Това дали и как е оказвал посланикът на Украйна политическо влияние надявам се да разберем и от показаният на Невзоров", каза Радев. Затова, по думите му, беше разрешено да влезе в България и да даде тези важни показания.

Попитан очаква ли Невзоров да бъде задържан, министър-председателят каза, че заповед за задържане може да издаде само прокуратурата. Радев очаква тя, след като се запознае с всички факти и сведения, които дава Невзоров, да вземе решение. Не мога по никакъв начин да кажа какво трябва да бъде решението на българската прокуратура, допълни премиерът.