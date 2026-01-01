Пет досъдебни производства, свързани с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна, се водят към момента под надзора на Районната прокуратура, а Окръжната прокуратура наблюдава отделно разследване за длъжностно престъпление. Това съобщиха представители на държавното обвинение на брифинг.

В последните дни е образувано още едно досъдебно производство за установен незаконен сондаж в един от имотите. Продължават и разследванията за използване на неистински удостоверения за търпимост и за незаконна сеч в няколко поземлени имота, върху които впоследствие са изградени сгради.

На 28 и 29 май са извършени претърсвания в офисите, свързани с корпорация КУБ, откъдето са иззети всички налични документи. Заради големия обем на доказателствения материал огледът на веществени доказателства все още продължава, като целта е да се установи съдържанието и значението на иззетите документи.

Окръжната прокуратура във Варна наблюдава едно досъдебно производство за извършено престъпление по служба. Разследването се води от екип прокурори и следователи, като бизнесменът Олег Невзоров е разпитан пред съдия в качеството си на свидетел. По информация на прокуратурата към момента не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинения.

Говорителят на Окръжната прокуратура Радослав Лазаров уточни, че не му е известно във Варненския съд да е постъпвало искане за екстрадицията на Невзоров, като подчерта необходимостта да се прави разграничение между административната процедура по експулсиране и съдебната процедура по екстрадиране.

От Районната прокуратура допълниха, че Олег Невзоров е бил разпитан по всяко едно от образуваните досъдебни производства, а работата по случаите продължава съвместно с всички компетентни институции.