Министърът на отбраната Димитър Стоянов проведе среща с посланика на Френската република в България Н. Пр. Мари Дю Мулен. Двамата обсъдиха развитието на двустранното сътрудничество в областта на отбраната, съвместните проекти за модернизация и разширяването на индустриалното партньорство между България и Франция.

Министър Стоянов представи предприетите от правителството мерки за изпълнение на ангажиментите към НАТО и за модернизация на въоръжените сили, включително чрез използване на възможностите на европейския механизъм SAFE. „Планът за достигане на 5% от БВП за отбрана до 2035 г. вече е факт. Работим както по придобиването на нови способности, така и по изграждането на необходимата инфраструктура за тяхното ефективно използване“, заяви министърът.

Сред основните теми на разговора бяха съвместните проекти между България и Франция за придобиване на нови трикоординатни радари, за 155-мм самоходни гаубици CAESAR, както и изпълнението на договора за зенитни управляеми ракети VL MICA за Военноморските сили. „България има добро партньорство с Франция в сферата на отбраната. Надявам се със същото темпо, с което работим по проекта за нови трикоординатни радари, да продължим и останалите съвместни проекти“, подчерта министър Стоянов. Той постави акцент върху участието на българската отбранителна индустрия в бъдещи инициативи. „За нас това е един от най-важните въпроси. Ще търсим активно индустриално сътрудничество с всяка държава, с която реализираме проекти за придобиване на нови способности. Участието на българските компании е важна предпоставка за развитието на националния отбранителен капацитет и вярвам, че френската страна ще подкрепи подобно партньорство“, заяви министърът.

Посланик Дю Мулен потвърди готовността на Франция да продължи съвместната работа с България за укрепване на колективната сигурност и отбранителните способности на Европа.

Двамата обсъдиха и възобновяването на стратегическия диалог в областта на отбраната между България и Франция, за което да бъдат предприети стъпки още през тази година.