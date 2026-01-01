С публикация в социалните мрежи жена изказа искрената си благодарност към двама служители на Районното управление в Силистра за спасена котка.

Жената подала сигнал на тел. 112 за бедстваща котка, блокирана в заключен склад. На адреса незабавно се отзовал дежурен автопатрул в състав Владимир Росенов, командир на отделение, и Мирослав Калинов, старши полицай.

По думите на авторката двамата служители на реда направили всичко възможно, за да помогнат. Те успели да издирят собственика на обекта, който отключил вратата.

„В такива моменти виждаме колко важни са бързата реакция, човечността и желанието до помогнеш – независимо дали става дума за човек или за животно“, с благодарност споделя жената.

Публикацията ѝ предизвика силен отзвук в социалните мрежи. Само за броени часове тя събира стотици положителни реакции и коментари, в които хората изразяват одобрението си към действията на полицаите.