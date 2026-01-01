Ученици от 14 общини в страната бяха отличени от президента Илияна Йотова за постигнати най-високи резултати на „Президентския тест“ в рамките на инициативата „Спортувай с президента“. Отличията бяха връчени в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

„Спортувай с президента“ насърчава физическата активност сред българските деца чрез извънучилищни спортни занимания и алтернативни форми на физическо възпитание. През учебната година участници от цялата страна мерят сили в „Президентския тест“ – съвкупност от седем двигателни упражнения, с които се оценяват сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост. Най-добре представилите се получават отличия от държавния глава.

В приветствието си Йотова определи деня като празник на младостта и на постиженията на българските деца. Тя каза, че присъствието на отличените ученици в президентската институция е доказателство, че България има своето бъдеще. „Вие вече сте за нас шампиони. Тази награда е резултат от вашите усилия, спортна подготовка и вярата, че можете да постигате високи резултати“, каза президентът.

Йотова отбеляза символиката на Международния ден на олимпизма - 23 юни, като подчерта, че олимпийските ценности включват не само спортните успехи, но и волята, вярата и силата на човешкия дух, както и стремежа спортът да служи на доброто и бъдещето на хората. Президентът подчерта, че пътят към спортните върхове изисква много труд, постоянство и упоритост, като изрази увереност, че сред отличените има бъдещи шампиони, които ще прославят България на международни спортни форуми.

Специални гости на церемонията бяха олимпийската вицешампионка по художествена гимнастика Боряна Калейн и състезателката по сноуборд Малена Замфирова. Двете спортистки поздравиха наградените деца и ги насърчиха да продължат да се развиват чрез спорт и образование.

БТА

Калейн подчерта, че зад всяко спортно постижение стоят ежедневен труд, постоянство и отдаденост. Тя призова младите спортисти да следват мечтите си и да бъдат пример за своите връстници, като благодари на треньорите за всеотдайната им работа и на организаторите на инициативата за възможността да мотивират бъдещите български шампиони.

Замфирова също поздрави участниците за постигнатите резултати и ги призова никога да не се отказват от целите си, като подчерта значението на постоянството и усилията по пътя към успеха, както и необходимостта от добро образование.

Президентът Йотова изрази благодарност към треньорите, родителите и всички, които подкрепят инициативата и насърчават децата към спорт и изграждане на ценности и добродетели.

По време на церемонията беше отчетено, че през учебната 2025/2026 година ученици от 14 общини успешно са покрили „Президентския тест“. Бяха отличени най-добре представилите се момичета и момчета в четири възрастови групи.

Сред наградените в първа възрастова група (от шест до осем години) са Еми Делов, Александра Гюргиева и Мария Драгомирова, която е и най-младият участник в тазгодишното издание на инициативата. „Избирайки спорта, вие вече сте шампиони. Следвайте мечтите си и никога не забравяйте днешния ден“, каза в края на обръщението си Йотова.