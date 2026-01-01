Районна прокуратура – Кюстендил се самосезира по случая със схемата за фалшиви гръцки шофьорски книжки работи от години в Кюстендилско“, излъчен по БНТ.

„Ако нямаш книжка, аз ще ти уредя, звъним и ти донасят веднага“: Как работи схемата за фалшиви СУМПС

В рамките на репортажа бяха изнесени данни за дейността по осигуряване и разпространение на неистински свидетелства за управление на моторни превозни средства, за които се твърди, че са издадени от компетентните органи на Гърция.

С оглед изложената в медийния материал информация и с цел проверка на всички факти и обстоятелства от значение за случая, под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил са предприети незабавни действия по установяване на евентуално извършено престъпление.

При проведена специализирана полицейска операция на ОД на МВР – Кюстендил са извършени претърсвания и изземвания на територията на Кюстендил. Иззет е мобилен телефон, който предстои да бъде изследван с оглед установяване на евентуалната съпричастност на притежателя му към предмета на разследването.

Разследващите органи извършват активни процесуално-следствени действия, включително разпити на свидетели, назначаване на експертизи. Предприети са действия и по установяване на лица, които евентуално са използвали неистински документи пред български държавни органи.

По случая е започнато разследване за престъпление по чл. 308, ал. 2 от НК. Работата по разследването продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Кюстендил.

Данните по случая кореспондират с вече установена практика по разследване на престъпления, свързани с използване на неистински свидетелства за управление на моторни превозни средства.

През 2026 г. в Районна прокуратура – Кюстендил са образувани 15 досъдебни производства за престъпления – съзнателно ползване на неистински официален документ и съставяне на неистински официален документ.

Предмет на разследванията са били свидетелства за управление на МПС, представяни като издадени в Гърция, Италия, Великобритания, Украйна, Косово, Швейцария, Турция, Руска федерация, Хърватия и Чехия.

По 13 от делата разследванията са приключили с актове, внесени в Районен съд - Кюстендил и в Районен съд – Дупница, като е реализирана наказателната отговорност на извършителите.

Районна прокуратура – Кюстендил ще продължи да предприема своевременни действия за противодействие на престъпленията, свързани с използването на неистински официални документи, засягащи безопасността на движението по пътищата и доверието в държавните институции.