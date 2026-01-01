Шестима водачи с фалшиви шофьорски книжки са установени от началото на годината в Кюстендилско, като пет от документите са били представени като гръцки. Оказва се обаче, че нарушителите са много повече, а схемата за фалшиви шофьорски книжки работи от години.

На пръв поглед документите изглеждат напълно истински, но при проверка от органите на реда се оказва, че те никога не са били издавани от гръцките власти. Четири от случаите в Кюстендилско са установени случайно при проверка на пътя, а един, в опит водачът да смени своята фалшива чуждестранна книжка с българска.

Оказва се, че само с едно телефонно обаждане и срещу определената сума пари всеки може да се сдобие с фалшива шофьорска книжка. Само пред БНТ говори човек, който е добре запознат със схемата.

Срещаме се в квартал "Изток" в Кюстендил. Тук темата не е тайна. Хората говорят открито за каналите, които от години доставят фалшиви шофьорски книжки. Всичко става бързо, лесно и срещу точната сума.

"- Как се случва?

- С пари, как да се случи.

- Колко пари?

- 3000 - 4000 евро.

- И къде се случва това?

- В Гърция.

- С човек, който е там, така ли? Това си е канал, който си работи непрекъснато?

- Точно така, разбира се."

Клиентите най-често са хора, които нямат необходимата диплома, за да запишат шофьорски курс у нас. Вместо това търсят пряк път.

"Около десетина мои приятели, поне ги знам, са с гръцки книжки фалшиви. По-трудно е в България, отколкото в Гърция. Ние говорим за фалшива, не за оригинална. Не ми трябва уседналост и тем подобни."

Без кормуване, без листовки, без изпити. Плащаш и чакаш документа да пристигне. А докато разговаряме, мъжът ни предлага и на нас да се възползваме от офертата.

"Ако нямаш книжка, аз ще ти уредя, само казваш, звъним и ти донасят веднага."

Така с книжка може да се сдобие човек, който никога не е сядал зад волана.

Владимир Тодоров, Българска асоциация на пострадали при катастрофи: "Абсолютно рисково и категорично рано или късно такъв човек, който не познава правилата и не се е упражнявал, ще предизвика инцидент и най-вероятно ще има и пострадали хора. За да се борим с този проблем, полицейските служби трябва да бъдат проактивни и да не позволяват тези хора да се качват зад волана."