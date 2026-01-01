Кабинетът “Радев” няма да замрази минималната работна заплата на 620,20 евро до 2028 г. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти. Решението е в разрез с действащата формула в Кодекса на труда, според която минималната заплата се определя ежегодно като 50% от средната за последните 12 месеца, за които има официални данни.

По информация на NOVA правителството запазва намерението си да увеличи максималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август 2026 г., като той ще остане на това ниво и през 2027 и 2028 г. От 1 август пък се очаква държавните служители по Закона за държавния служител и служителите в съдебната власт да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Предвиденото съотношение между работодател и служител е 80:20. Мярката не засяга служителите на МВР и Министерството на отбраната, които се осигуряват в отделен фонд на Държавното обществено осигуряване. Според указанията възнагражденията на засегнатите служители ще бъдат компенсирани през 2026 и 2027 г., така че нетният им доход да не бъде намален. Очаква се обаче осигурителният им доход да нарасне, което ще се отрази върху бъдещите пенсии, болнични и майчински.

Предвижда се за родените преди 31 декември 1959 г. осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ да бъде 19,8%, разпределена между работодател и служител съответно - 15,8% и 4%. За родените след тази дата, които се осигуряват и в универсален пенсионен фонд, вноската ще бъде 14,8%, от които 11,8% за работодателя и 3% за служителя.

За фонд „Общо заболяване и майчинство“ вноската остава 3,5%, за фонд „Безработица“ - 1%, а за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ - 0,7%, изцяло за сметка на работодателя. Здравната вноска остава 8%, разпределена в съотношение 6,4% към 1,6%, а вноската за универсалните пенсионни фондове ще бъде 5%, от които 4% ще се поемат от работодателя и 1% от служителя.

От 1 януари 2027 г. ще започне поетапно увеличение на личния дял на държавните служители в осигурителната система до достигане на стандартните съотношения, валидни за останалите работещи.

Днес Националния съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи предложените промени в Кодекса на труда и в този за социално осигуряване. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт разглеждаха 4 законопроекта, внесени като предложения от страна на „Продължаваме Промяната” и „Демократична България”.

Според финансовия министър Гълъб Донев се работи по вариант, с който да се постигне равнопоставеност, но без да се намаляват доходите. По думите му за кабинета е важно да се следва правилото да се спазват основните принципи в трудовото и осигурителното законодателство и да се гарантира баланс между правата на всички служители и работодатели. „Затова предложения, които на пръв поглед изглеждат справедливи, но реално водят до намаляване на доходи или загуба на права, са неприемливи. Кратка бележка по темата за осигуровките на държавните служители - работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отменяме права и без да намаляваме доходи. Това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще вървят преговори със социалните партньори”, посочи Донев.

Припомняме, че официална информация около план-сметката на държавата се очаква в сряда.

По-рано стана ясно, че кабинетът замразява минималната заплата на 620,20 евро за целия период 2026-2028 г., предадоха "Сега" и 24 часа.