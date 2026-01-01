Народното събрание единодушно прие промени в Правилника за организацията и дейността на парламента, с които замрази възнагражденията на народните представители на нивата от март 2026 г.

Решението беше подкрепено от всички присъстващи в пленарната зала 193 депутати, без нито един глас „против“ или „въздържал се“, като текстовете бяха приети и без дебати.

Промените бяха внесени от председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов, председателя на Народното събрание Михаела Доцова и група народни представители от управляващото мнозинство.

Какво е новото?

С приетите изменения се прекратява досегашният механизъм за автоматично преизчисляване на депутатските възнаграждения на всеки три месеца според актуалните данни на Националния статистически институт за средната работна заплата в обществения сектор. Вместо това основното месечно възнаграждение на народните представители ще остане фиксирано на равнището, определено по данните за месец март 2026 година.

Петър Витанов БТА

Според новите текстове депутатите ще получават основна месечна заплата в размер на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно официалните данни на НСИ за март 2026 г. Това означава, че възнаграждението им се запазва на сегашното ниво от около 4236 евро месечно.

Замразяването засяга основното възнаграждение на народните представители, докато допълнителните надбавки остават без промяна. Заместник-председателите на парламента продължават да получават с 45% по-високо възнаграждение, председателите на постоянни комисии - с 35% над основната заплата, а депутатите с научни степени запазват допълнителните бонуси, предвидени в правилника.

Мнозинството отбелязва, че промяната бележи съществено отклонение от досегашната практика, при която депутатските възнаграждения автоматично следваха ръста на средната заплата в публичния сектор. Според вносителите целта е да се премахнат автоматизмите при формирането на възнагражденията и да се въведе по-прозрачен и предвидим механизъм, съобразен с общата политика по доходите в държавния сектор.

Възможност за увеличение в бъдеще

Въпреки замразяването на заплатите, в приетите текстове е записана възможност възнагражденията на народните представители да бъдат увеличавани в бъдеще. Това ще може да става в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера, заложена в Закона за държавния бюджет за съответната година. Така отпада автоматичното нарастване на депутатските заплати, но остава възможност за тяхна промяна чрез политическо решение, свързано с приемането на държавния бюджет.

От парламентарната трибуна Петър Витанов защити предложението с аргумента, че то отговаря на обществените очаквания в период на икономически затруднения и несигурност.

„Идеята на това замразяване на възнагражденията е свързана с голямото очакване на обществото, защото в тези дни на криза народните представители трябва да дадат пример“, заяви Витанов.

По думите му с промените се премахва досегашният автоматичен механизъм за преизчисляване на възнагражденията на всеки три месеца и се въвежда по-прозрачен и предвидим подход за определяне на заплащането на депутатите.

БТА

Темата за възнагражденията на народните представители беше поставена още в началото на управленския мандат на „Прогресивна България“, когато от формацията заявиха намерение да замразят депутатските заплати.

Това засяга и заплатите на министрите и премиера

Освен за самите народни представители, промяната има значение и за възнагражденията на изпълнителната власт. Причината е, че заплатите на министрите и на министър-председателя са пряко обвързани с размера на депутатските възнаграждения.

Съгласно действащите правила министрите получават възнаграждение, което е с 30 процента по-високо от това на народните представители, докато заплатата на министър-председателя е с 55 процента над депутатската. Това означава, че замразяването на парламентарните възнаграждения на практика ограничава автоматичното увеличение и на заплатите във висшата изпълнителна власт.

Приетите промени включват и други корекции в правилника на Народното събрание. Част от тях са свързани с привеждането на текстовете, регламентиращи дейността на постоянната парламентарна комисия по превенция и противодействие на корупцията, в съответствие с новия Закон за превенция на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.