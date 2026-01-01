Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че изцяло ще приложи всички реформи на пенсионната система, предложени от специална комисия и официално представени днес, предаде ДПА.

"Всички елементи на този пакет от реформи трябва сега да бъдат приложени бързо", каза Мерц на презентация на доклад в Берлин.

"Не можем да си позволим да премахнем или отхвърлим индивидуални мерки", допълни германският лидер.

Мерц описа 33-те предложения като "всеобхватна стратегия, която може да функционира само като едно цяло".

Специалната комисия, състояща се от 13 експерти и политици, бе натоварена със задачата да изготви предложения за това как да бъде реформирана германската пенсионна система, тъй като броят на пенсионерите се очаква да се увеличи значително през идните години.

Същевременно, не се очаква броят на работещите, които плащат вноски, да се увеличи по същия начин, като това може да доведе до значително увеличаване на размера на вноските.

Според предвиденото в предложенията на комисията се планира пенсионната възраст, която е планирано да се покачи до 67 през 2031 г., следва да се увеличава с по шест месеца през следващите десетилетия, с оглед на увеличаващата се очаквана продължителност на живота.

Без провеждането на реформи се очаква размерът на вноските да се увеличи до 2028 година от 18,6 на 19,9%.