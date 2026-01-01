Бюджетът на държавното обществено осигуряване през 2025 г. е изпълнен на 99,6% в разходната си част. Отчетените разходи възлизат на 27 291 млн. лв. (с 2 670 млн. лв. повече от 2024 г.). Най-значителен ефект върху размера на бюджета на ДОО има продължаващата тенденция за сериозно увеличаване на разходите за пенсии. Тя започна с решението за изплащане на еднократни допълнителни суми през 2020 г., впоследствие тази политика беше продължена през 2021 г., като добавките бяха значително увеличени. Това доведе до трайно и значително повишаване на средния размер на пенсиите. Разходите за пенсии през 2025 г. възлизат на 24 126 млн. лв. и представляват 10,6% от БВП.

По отношение на осигурителните приходи, изпълнението при тях е 98,6% спрямо първоначалния план. Причината за неизпълнението е по-бавния ръст на осигурителния доход спрямо очакваното равнище. Средният месечен осигурителен доход се е увеличил с почти 200 лв. спрямо 2024 г. и достига 1 854 лв. Увеличението спрямо предходната година е с 12% в номинално изражение, а в реално изражение нарастването е с 8,2%. Сред водещите фактори за това са:

· увеличението на минималната работна заплата, както и на минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица с 15,4% до 1077 лв. (при 20% ръст миналата година)

· увеличението на максималния осигурителен доход с 10% до 4 130 лв.

· увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и други в бюджетната сфера.

Продължава политиката за повишаване на пенсионните доходи с малко по-бавен темп - средният размер на пенсията се увеличава с 10,6% (при ръст от 16,3% през 2023г. и 12,5% през 2024г.), а номиналният й размер достига 977 лв. Реалното нарастване е 6,9% при 3,5% инфлация. От 1 юли 2025г. пенсиите за трудова дейност се увеличиха с 8,6% (при 11% ръст миналата година).

Спрямо предходната година приходите (без трансферите) по бюджета на ДОО са се увеличили с 2 056 млн. лв., а разходите – с 2 670,6 млн. лв. Нарастването на приходите се дължи основно на средния осигурителен доход, а при разходите на средния размер на пенсията. Приходите продължават да растат с близо 16%, докато разходите забавят темпа на растеж до почти 11%.

Изпълнението и по приходите, и по разходите е малко под 100%. Покритието на социално-осигурителните разходи с приходи от осигурителни вноски се увеличава до 54,5% (при 52% за миналата година). Спрямо първоначалния план при приходите от осигурителни вноски се наблюдава неизпълнение с 211 млн. лв. (1,4%). Същевременно при неданъчните приходи се отчита преизпълнение със 150 млн. лв. поради прехвърляне на средства от индивидуални партиди към солидарните фондове на ДОО.

Разходите за пенсии продължават да се увеличават с високи темпове всяка година. Отчетените разходи за пенсии за 2025 г. са 24 126,3 млн. лв., което е с 11% или с 2 458 млн. лв. повече в сравнение с 2024 г. След рекордният ръст от 22% на разходите за пенсии през 2023г. се наблюдава забавяне на темпото до 13% през 2024 и 11% през 2025г. Като се има предвид намаляващия брой на пенсионерите, резултатът е увеличение на средния размер на пенсията. В структурата на разходите на ДОО разходите за пенсии достигат 88,4%, като разходите за обезщетения и помощи възлизат на 11%.

След като бяха увеличени с 18% през миналата година, разходите за социални помощи и обезщетения през 2025г. са се увеличили със 7% (в номинално изражение с 203 млн. лв.). Най-голям дял в структурата на разходите за обезщетения заемат тези за временна неработоспособност (44%). Среднодневният размер на обезщетението достига 61,3 лв., което е с 20% по-високо от миналата година и с 8% по-високо от планираното.

Дефицитът по бюджета на ДОО намалява до 44,5% (при 46,8% през 2024г.), но остава висок спрямо нивото от 2019 г., когато бе намален до 34%. За отчетната 2025 г. бюджетът на ДОО е получил трансфер от държавния бюджет в размер на 12 196 млн. лв., при планирани 12 173,5 млн. лв. През годината са одобрени допълнителни трансфери в размер на още 133,7 млн. лв. Трансферът от централния бюджет за миналата година е бил 11 502 млн. лв., а увеличението само за една година е с 694 млн. лв. или с 6%.

В своите становища Фискалният съвет нееднократно е предупреждавал за негативното въздействие в дългосрочен план на предприетите в последните години мерки за повишаване на пенсионните доходи. Растящият дефицит в бюджета на ДОО обуславя риск за фискалната устойчивост на социално-осигурителната система и риск от увеличаване на осигурителните или данъчните ставки.

Цялото становище можете на прочетете ТУК