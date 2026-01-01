МВР работи по внедряването на камери с изкуствен интелект, които ще могат автоматично да установяват различни видове нарушения на пътя, а не само превишена скорост. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите му целта е процесът по обработка на нарушенията да бъде максимално автоматизиран, така че да се намали административната работа на полицейските служители.

„Правим всичко възможно да автоматизираме процеса, така че нарушенията от камерите да постъпват по автоматизиран път. Искаме намесата на полицаите да бъде сведена до минимум, за да могат те да бъдат на улицата, а не да стоят по канцелариите“, заяви Демерджиев.

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Министърът посочи, че при последните тестове на системата е отчетена ефективност над 80 процента.

„Днес ми докладваха, че при последната разработка и проверка на камерите е постигната успеваемост над 80%. Вярвам, че много скоро ще има резултати“, каза той.

Освен превишена скорост, новите системи ще могат да установяват и други нарушения, сред които липса на поставен предпазен колан и неправилни маневри.

Според Демерджиев автоматизацията ще позволи по-бързо обработване на нарушенията и ще освободи повече полицейски служители за работа на терен.