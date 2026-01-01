Трима души бяха убити и 19 бяха ранени в резултат на руска ракетна атака срещу украинския град Кривой Рог, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа съобщи за това в комуникационното приложение "Телеграм".

Ръководителят на областната държавна администрация заяви, че при ракетна атака е поразена индустриална инфраструктура в града.

Кривой Рог е един от най-големите индустриални градове в централна Украйна и ключов център на металургичната и минната индустрия в страната. Разположен в Днепропетровска област, градът често е обект на руски ракетни и дронови удари заради стратегическото значение на промишлената му инфраструктура.

От началото на пълномащабната война през 2022 г. Русия многократно е атакувала украински енергийни и индустриални обекти с цел да отслаби производствения капацитет и логистичните възможности на страната. Украинските власти определят подобни удари като част от системна кампания срещу гражданската и критичната инфраструктура.

Днепропетровска област, в която се намира Кривой Рог, остава една от най-уязвимите за въздушни удари региони поради близостта си до фронтовите линии и честите атаки с ракети с голям обсег.

Украинските военни и регионални власти редовно съобщават за поражения върху индустриални обекти, жилищни райони и енергийни съоръжения, като предупреждават, че рискът за цивилното население остава висок при продължаващите обстрели.