Европейският съюз удължава за първи път своите икономически санкции срещу Русия не с шест, а с дванадесет месеца.

Държавните и правителствените ръководители на страните членки взеха това решение на срещата си на върха през юни в Брюксел във вторник вечерта, съобщи говорителка на председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

През последните години тогавашният министър-председател на Унгария Виктор Орбан последователно блокираше едногодишното удължаване. Новият премиер Петер Мадяр се счита за значително по-критичен към Русия от своя предшественик, който поддържаше близки връзки с кремълския лидер Владимир Путин.

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Икономическите санкции на Европейския съюз срещу Русия заради агресивната война срещу Украйна включват ограничения върху търговията, финансите, енергийния сектор, индустрията, транспорта и луксозните стоки. Сред тях са забрана за внос на руски суров петрол по море и изключване на няколко руски банки от системата за финансови съобщения SWIFT. Очаква се законодателството за удължаване на санкциите да бъде одобрено от Съвета на Европейския съюз през следващите седмици. Това се счита за формалност.

В декларация от срещата на върха за войната в Украйна Европейският съюз заяви, че остава решен „да засили допълнително натиска върху Русия и да отслаби допълнително руската военна икономика, така че тя да прекрати своята брутална агресивна война и да влезе в сериозни мирни преговори“. Това ще включва, наред с други мерки, допълнителни стъпки за намаляване на приходите на Русия от енергия, ограничаване на дейността на нейната „сенчеста флота“ и допълнително ограничаване на банковата система на страната.