Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че се е срещнал вчера в Брюксел с премиера на България Румен Радев и му благодари за съдържателния разговор.

„Обсъдихме подробно развитието на нашето сътрудничество и енергийната сигурност, включително на регионално ниво“, написа в Екс Зеленски.

„Отделно засегнахме въпроса за подготовката на консултации между Украйна и България за изготвянето на съвместни проекти. Предложих на България да започнем работа по специално споразумение“ за сътрудничество в областта на безпилотните летателни апарати, написа още украинският президент.

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По думите му двамата са се споразумели да възложат на екипите си да продължат работа по обсъдените въпроси и да подготвят редица двустранни документи.

По-рано българската правителствена пресслужба съобщи, че по време на срещата е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия.

Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговора, се казва още в съобщението.

Министър-председателят Румен Радев е в Брюксел за участие в срещата на държавните глави и правителствените ръководители на страните от ЕС. При пристигането си пред български журналисти Радев отбеляза, че срещата му с президента Зеленски е по искане на украинската страна. Той посочи, че България ще подкрепи процеса на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. България в никакъв случай няма да възпрепятства процеса на започване на преговорите, допълни той.