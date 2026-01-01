Айфеловата кула във френската столица, една от най-посещаваните туристически атракции в света, ще затвори по-рано днес, 23 юни, заради силна гореща вълна, съобщи нейният оператор.

От миналата седмица Франция е засегната от смъртоносна гореща вълна, която нарушава ежедневието, както и принуждава затварянето на училища и отмяната на влакове.

„Поради прогнозираните високи температури Айфеловата кула ще промени режима си на работа. Айфеловата кула извънредно ще затвори в 16:00 ч“, заяви операторът на паметника, изграден от решетъчни стоманени греди.

„Много вероятно“ е паметникът да затвори отново рано на 24 юни, съобщи операторът. На посетителите ще бъдат възстановени парите за билетите, предаде АФП.

През активния туристически сезон, който започва в средата на юни, Айфеловата кула е отворена от 9:00 ч. до 00:45 ч.

Всяка година седем милиона туристи плащат, за да разгледат кулата с височина 324 метра. Открита през 1889 г. по повод Световното изложение в Париж от инженера Густав Айфел, „Желязната дама“ оттогава се превърна в символ на френската столица.