Прокуратурата води разследване за побоя на 72-годишен мъж от непълнолетни момчета в Стара Загора, съобщиха от обвинението.

На 17 юни е подаден сигнал за пострадалия възрастен мъж, който се намирал в безпомощно състояние близо до блок.

Мъжът е бил нападнат от четирима непознати младежи. Те го напръскали със спрей и изритали в гърба, при което той е загубил равновесие и паднал на земята.

72-годишен мъж пострада след побой, задържани са две непълнолетни момчета

Пострадалият е бил настанен в болница с причинена фрактура. Извършителите на деянието са четирима непълнолетни момчета - на възраст от 14 до 17 г.

Те са били задържани. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди.

Извършени са множество действия по разследването - разпити на свидетели, изискана е медицинска документация, приобщени са писмени доказателства и други.