Две ученички от СУ „Христо Ботев“ във Враца върнаха портмоне с близо 1000 евро на възрастна жена, болна от рак, след като го открили изоставено на пейка в центъра на града. Благодарение на честната им постъпка спестяванията на жената вече са обратно при своя собственик.

Историята започва по време на обикновена разходка в центъра на Враца. Осмокласничките Никол Матеева и Ния Кожухарска забелязали портмоне, оставено без надзор на пейка.

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„Помислихме, че е на някои от околните. Разпитахме ги и казаха, че не е тяхно. Тогава решихме да видим какво има вътре, за да опитаме да свържем нещата от портмонето с някакъв човек“, разказа Никол Матеева.

Сред съдържанието на портмонето момичетата открили снимки и документи, които ги насочили към възрастна жена. „В този момент си помислихме, че това със сигурност е на възрастна жена - по черно-белите снимки познах. Помислих си, че току-що е взела пенсия и иска да си плати сметките“, каза Ния Кожухарска.

Двете ученички не се поколебали как да постъпят и решили незабавно да предадат намереното на полицията. „Причината е, че може би такъв пример ни е даван досега в живота“, обясни Ния.

„Няма да се почувстваме добре, ако на нас ни вземат портмонето и не ни го върнат“, допълни Никол. По-късно станало ясно, че портмонето принадлежи на възрастна онкоболна жена от село Добруша.

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В него се намирали около 1000 евро. След като получила обратно парите и документите си, жената се свързала с директора на училището, за да благодари на момичетата за тяхната постъпка.

„Тя ни помоли да благодарим и да дадем публичност на доброто дело. Разбира се, ще им връчим грамоти в края на учебната година. Въпросът не е в материалните жестове, въпросът е в моралните измерения на тази постъпка“, заяви директорът на СУ „Христо Ботев“ Красимир Богданов.

След добрия пример Никол и Ния продължават да гледат уверено към бъдещето. И двете са решили да учат право, за да могат един ден да помагат на хора, изпаднали в беда.