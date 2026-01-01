Кабинетът замразява минималната заплата на 620,20 евро за целия период 2026-2028 г., предава "Сега" и 24 часа.

Това предвижда проектът на държавния бюджет и средносрочната бюджетна прогноза, подготвяни от Министерството на финансите. По този начин няма да бъде приложен действащият механизъм за автоматичното ѝ актуализиране, според който минималната заплата трябва да бъде 50% от средната работна заплата за предходните 12 месеца.

От 1 август 2026 г. се предвижда увеличение на максималния осигурителен доход до 2300 евро, като той ще се запази на това ниво и през 2027–2028 г.

Съществена промяна е въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители и работещите в съдебната власт, които досега се поемаха изцяло от държавата. През първата година служителите ще поемат 20% от осигурителната тежест, а от 2027 г. личният им дял постепенно ще се увеличава до достигане на стандартното съотношение между работодател и работник. Правителството предвижда компенсиране на възнагражденията, така че нетният доход на засегнатите служители да не бъде намален. Мярката няма да се прилага за служителите в МВР и Министерството на отбраната, които се осигуряват по отделен ред.

Предвиждат се и промени в разпределението на осигурителните вноски между работодател и работник за фондовете „Пенсии“, „Общо заболяване и майчинство“, „Безработица“, здравното осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване, като крайната цел е постепенно изравняване на режима за държавните служители с този за останалите работещи.

В бюджетната рамка остава и ангажиментът за намаляване на разходите за персонал с 10%, считано от 1 септември 2026 г. чрез преструктуриране на администрацията, без намаляване на основните индивидуални възнаграждения. Мярката няма да засегне делегираните от държавата дейности, сектор „Сигурност“, Министерството на отбраната и лечебните заведения.

Проектът на бюджета се очаква да бъде публикуван от правителството до края на седмицата и внесен за разглеждане в Народното събрание до 1 юли.