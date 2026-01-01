Иран заяви, че инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) няма да получат достъп до ключовите ядрени обекти на страната, които бяха бомбардирани по време на войната с Израел и Съединените щати миналата година.

„Не сме провеждали среща с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия и нямаме планове агенцията да инспектира иранските ядрени съоръжения, пострадали от американската и ционистката военна агресия“, посочи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи.

Изявлението идва ден след като вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Иран ще позволи завръщането на инспекторите на ООН по ядрената програма, определяйки това като „важен пробив“.

Спорът около достъпа на инспекторите на Международната агенция за атомна енергия до иранските ядрени обекти е част от продължаващото противопоставяне между Техеран и Запада по отношение на ядрената програма на страната. През последните години МААЕ неведнъж е изразявала загриженост относно нивото на обогатяване на уран в Иран и ограничения достъп до определени съоръжения.

Напрежението се изостри след военните удари срещу ирански ядрени обекти по време на конфликта с Израел и САЩ. Техеран обвини Вашингтон и Тел Авив в нарушение на международното право и заяви, че сигурността на ядрените съоръжения е приоритет, което според иранските власти налага ограничения върху инспекциите.

Международната агенция за атомна енергия е основният орган на ООН, натоварен с наблюдението на спазването на международните ангажименти в областта на ядрената енергия и неразпространението на ядрени оръжия. Достъпът на нейните инспектори до иранските обекти се смята за ключов елемент за проверка на твърденията, че ядрената програма на страната има мирен характер.

Последното изявление на Техеран поставя под въпрос перспективите за възстановяване на пълното международно наблюдение върху иранската ядрена програма и идва на фона на усилията за намаляване на напрежението между Иран и Съединените щати.