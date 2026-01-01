Административният съд във Варна образува ново административно дело по искова молба на „МБАЛ Варна“ ЕООД (бившата Транспортна болница) срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съобщиха от съда.

Спорът е за неизпълнение на парични задължения по административен договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури.

Бившата транспортна болница във Варна съди Здравната каса за близо 300 000 евро

През март тази година лечебното заведение заведе дело срещу НЗОК за неизплатени близо 300 000 евро. Впоследствие болницата оттегли исковата си молба, а съдът прекрати производството. От институцията уточняват, че оттеглянето на жалбата не лишава ищеца от правото да предяви същия иск повторно.

С новата искова молба „МБАЛ Варна“ ЕООД отново твърди, че НЗОК неоснователно отказва да заплати реално извършена, отчетена и приета без възражения медицинска дейност за периода от август до ноември 2025 г.

От болницата оспорват законосъобразността на наложените финансови лимити, като се позовават на Конституцията и на Решение №6 от 11 април 2024 г. на Конституционния съд. Според посочената практика лечебните заведения не могат да отказват прием и спешна помощ на пациенти поради изчерпване на предварително определени бюджети.

В иска си лечебното заведение претендира същата сума за главница – 282 784,99 евро. Увеличен е обаче размерът на исканото обезщетение за забава.

Претендираната мораторна лихва вече възлиза на 15 810,74 евро при първоначално поискани 7280,46 евро по прекратеното дело. Периодът на забавата е разширен и обхваща времето от 1 януари до 18 юни 2026 г.

От „МБАЛ Варна“ настояват също за присъждане на законната лихва върху главницата до окончателното изплащане на сумата.