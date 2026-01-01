България и още 11 държави от Централна и Източна Европа призоваха Европейската комисия значително да увеличи финансирането по Фонда за модернизация, който подпомага по-бедните страни членки при прехода към чиста енергия, предаде Ройтерс, позовавайки се на писмо до Брюксел.

Искането е отправено в момент, когато Европейската комисия подготвя преразглеждане на Схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, като предложението се очаква да бъде представено на 15 юли.

В писмото от 19 юни България, Полша, Румъния, Естония, Гърция, Чехия, Хърватия, Унгария, Латвия, Литва, Словакия и Словения настояват за укрепване на Фонда за модернизация, който се финансира от приходите от продажбата на въглеродни квоти. От създаването си през 2021 г. фондът е инвестирал над 20 милиарда евро в проекти за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива.

„В настоящия политически и икономически контекст, характеризиращ се с повишени геополитически рискове и несигурност, предвидимите механизми за финансиране остават съществено условие за успеха на енергийния преход в ЕС“, се посочва в документа.

Според подписалите държави е необходимо „значително увеличаване на мащаба на финансирането“, за да бъдат посрещнати нарастващите предизвикателства, свързани с енергийния преход.

Преразглеждането на европейската система за търговия с емисии е част от подготовката на ЕС за изпълнение на климатичната цел за 2040 г., която предвижда намаляване на емисиите на парникови газове с 90 на сто спрямо базовите нива.

В същото време дебатът около бъдещето на схемата се засилва. Някои държави, сред които Италия и Чехия, настояват за облекчаване на правилата с цел ограничаване на разходите за индустрията. Подобна стъпка обаче би могла да намали приходите, които се насочват към финансиране на зеления преход.

Освен 12-те държави, подписали писмото, Фондът за модернизация подпомага и Португалия. Сред финансираните проекти са програми за енергийна ефективност в Унгария и схемата „Чист въздух“ в Полша, която подпомага домакинствата при подмяната на отоплителни системи и санирането на жилища.