Бързото разширяване на соларната енергия оказва значително положително въздействие върху германската икономика и повишава енергийната независимост на страната, съобщи ДПА в навечерието на изложението „Интерсолар“ (Intersolar), което започва във вторник в Мюнхен, позовавайки се на Германската асоциация на соларната индустрия (BSW-Solar).

По данни на организацията около 6 милиона слънчеви енергийни системи, инсталирани в Германия, са донесли икономически ползи за стотици милиарди евро през последните шест години.

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Между 2020 и 2025 г. използването на слънчева енергия е заместило внос на изкопаеми горива на стойност около 20 милиарда евро. Същевременно са избегнати разходи, свързани с климатични щети, в размер до 250 милиарда евро, посочват от асоциацията.

През периода са произведени близо 390 милиарда киловатчаса електроенергия от слънчеви източници, което е довело до значително намаляване на потреблението на изкопаеми горива и на емисиите на парникови газове.

Според данни на Федералната агенция по околната среда използването на слънчева енергия е предотвратило отделянето на около 500 милиона тона въглероден диоксид и други парникови газове през последните 20 години. Над половината от този ефект е постигнат само в периода 2020–2025 година.

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„Всяка нова слънчева електроцентрала намалява нашата зависимост от вноса на енергия и прави цените на електроенергията по-устойчиви на геополитически кризи“, заяви изпълнителният директор на асоциацията Карстен Кьорниг.

Той подчерта необходимостта от продължаване на инвестициите както в соларни мощности, така и в технологии за съхранение на енергия.

По данни на асоциацията германският сектор на слънчевата енергия и системите за съхранение на електроенергия осигурява работа на около 120 000 души и генерира годишни приходи от приблизително 30 милиарда евро.