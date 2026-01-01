Според информации в британските медии Бруклин Бекъм е ядосан, след като родителите му го включиха в публикациите си в социалните мрежи по случай Деня на бащата.

Дейвид Бекъм отправи символичен жест към най-големия си син, като публикува в Instagram стара снимка с него от детството му, както и кадър с четирите си деца.

Към снимките той написа: „Да бъда баща е най-важната ми работа. Обичам ви всички и благодаря на мама @victoriabeckham, че ми даде нашето красиво семейство. Честит Ден на бащата на всички татковци по света.“

От своя страна Виктория Бекъм също включи Бруклин в емоционалната си публикация, посветена на съпруга ѝ.

Въпреки че публично не е коментирал публикациите, източници твърдят, че зад кулисите Бруклин е реагирал остро.

„Той е бесен от това. Помолил ги е да го оставят на мира, а те продължават да го публикуват“, твърди източник пред The Sun.

По думите на същия източник, подобни публикации само поддържат напрежението между страните.

Според медийни публикации малко преди Коледа миналата година Бруклин е блокирал родителите си в Instagram, а впоследствие негови адвокати са поискали цялата комуникация със семейство Бекъм да преминава чрез законни представители.

Междувременно отношенията между Бруклин и семейството му отново попаднаха във фокуса на общественото внимание след участието му в рекламна кампания на DoorDash.

В рекламния клип Бруклин се шегува с това, че гледа Световното първенство по футбол през 2026 г. от дома си, което според някои наблюдатели е било възприето като намек за конфликта с родителите му.

Според публикации в американски и британски медии той е получил значително възнаграждение за участието си в кампанията, като неофициални източници твърдят, че сумата надхвърля 1 милион долара.

Това предизвика критики както от страна на фенове, така и от близки до семейство Бекъм източници, които твърдят, че Дейвид и Виктория са силно засегнати от продължаващия конфликт със сина си.

Според публикации в медиите през януари Бруклин е разпространил обширно изявление, в което остро критикува отношенията със семейството си. В него той заявява, че се дистанцира от „Бранд Бекъм“ и отправя редица обвинения към родителите си, включително за контрол върху живота му и за напрежение в отношенията със съпругата му, Никола Пелц.