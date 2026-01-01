Прокуратурата предаде на съд 22-годишен мъж за опит за убийство в Габрово, съобщиха от обвинението.

На 23 август 2025 г., той е направил опит умишлено да умъртви 40-годишен мъж. Нанесъл му е последователно над осем удара с нож по лицето, шията и гърдите.

Деянието е извършено предумишлено, по предварително взето същата сутрин решение от него, след снабдяване с нож и средства да не бъде разпознат - парче плат, използвано като маска за прикриване на лицето.

Пострадалият в предходен период е живял на съпружески начала с майката на младия мъж.

За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

От повдигане на обвинението до настоящия момент, на обвиняемия е наложен постоянен арест. Предстои Окръжен съд да насрочи открито разпоредително заседание по делото.