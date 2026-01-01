Австралиецът Джоузеф Макгрейл-Бейтъп, професионален чистач на климатици и почетен градски глашатай на Канбера, е поставил световен рекорд на Гинес за най-силен вик, предаде Асошиейтед прес.

Джоузеф Макгрейл-Бейтъп е извикал думата now („сега“) с интензитет от 122,4 децибела, с което подобрява предишното върхово постижение от 121,7 децибела, поставено през 1994 г. от северноирландската учителка Аналиса Фланаган.

Според специалисти подобно ниво на шум се равнява на звук от резачка, излитащ реактивен самолет или сирена на наближаваща линейка.

Макгрейл-Бейтъп, който от 2017 г. е официален градски глашатай на австралийската столица Канбера, отбеляза, че подобен опит не може да бъде трениран предварително, но че той все пак е направил няколко опита, преди да постигне рекорда.

Той посочва, че не се смята за най-гръмогласния човек, а приема постижението си просто като рекорд в конкретната дисциплина.

През 2019 г. Макгрейл-Бейтъп е поставил и друг световен рекорд при стрелба с лък, който впоследствие е бил подобрен от 7-годишно дете, пише Асошиейтед прес.