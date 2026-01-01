България не е периферия, а е част от настоящето и бъдещето на технологичното развитие, каза заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов по време на конференцията „Уебит 2026“ (Webit 2026), която се провежда в Националния дворец на културата (НДК) в София.

Той припомни, че в първия месец от мандата на управляващите към Министерския съвет е създадено Централно координационно звено по стратегическите инвестиции. „Издигаме инвестиционния процес на най-високото институционално ниво - Министерския съвет, под егидата на премиера Румен Радев и под пряката координация на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, и всички ведомства, които имат касация към инвестиционния процес, ще са част от този съвет“, обясни Якимов.

Според него по този начин инвеститорите ще подават на едно място документи и ще чакат крайния резултат. „Това безусловно ще промени темпа на привличане на инвестиции, удовлетвореността на инвеститорите и ще е повод за нови инвестиции“, отбеляза заместник-министърът. Според него българската държава е длъжник на бизнеса и на индустрията и целта на управлението е да развие страната в истинска модернизирана реиндустриализирана държава.

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Той каза, че 11 на сто е делът на туризма в икономиката, на земеделието е 3 процента, а на индустрията между 21 и 28 на сто.

Якимов информира, че предстои да бъде пуснато скоро дигитално приложение, което да дава в реално време справедливата цена на продуктите от малката потребителска кошница. „По закон веригите всяка седмица публикуват актуалните цени“, припомни той.

Заместник-министърът акцентира, че не са поставя таван на надценките и на цените, но с новото приложение хората ще могат в реално време да видят в кой магазин колко струва даден продукт и да сравнят цената с тази на щанда. „Ако има сериозно разминаване, това за нас е знак, че има изкривяване“, каза той.

По думите му идеята е да се видят не само отделните цени на стоките, но и да се направи сравнение за средната цена на съответната потребителска кошница съобразно различните хранителни вериги.

Конференцията събира на една сцена министри, инвеститори, изпълнителни директори на глобални компании, предприемачи, учени, визионери и създатели на промяната.