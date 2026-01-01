Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не подкрепя внесения законопроект за промени в Кодекса на труда (КТ). Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, който обобщи становищата на правителството и представителите на синдикатите и работодателите относно предложението 15-дневният отпуск, който бащата ползва при раждане на дете, да може да се използва наведнъж или на до три части в периода от раждането на детето до навършването на едногодишната му възраст.

Законопроектът е внесен от Венко Сабрутев и група народни представители от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ (ПП). Той мотивира предложението си с това, че темата е приоритет за партията. По думите му в момента бащинският отпуск се ползва наведнъж, което ограничава татковците. Според него този отпуск не се използва активно, тъй като трябва да бъде взет наведнъж и непосредствено след изписването на детето от болницата. Много бащи посочват, че точно тогава не винаги могат да отсъстват от работа поради служебни ангажименти, посочи Сабрутев.

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„Считаме, че предложените промени биха изменили същността и първоначалната цел на този вид отпуск“, каза социалният министър Наталия Ефремова. Тя заяви, че Министерството на труда и социалната политика не подкрепя законопроекта.

Представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара (БСК) заявиха, че не подкрепят законопроекта. Като аргумент те посочиха, че може да се създадат организационни проблеми за предприятията. Трите работодателски организации отбелязаха също, че би било трудно да се изгради механизъм за удостоверяване на отпуска по бащинство при възможност за разсроченото му ползване.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) подкрепя законопроекта.

Ася Гонева от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) коментира, че има основание в мотивите на вносителите на законопроекта и синдикатът го подкрепя. Атанас Кацарчев заяви, че Конфедерацията на труда „Подкрепа“ също подкрепя законопроекта.

НСТС не постигна съгласие и по отношение на законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), внесен отново от Венко Сабрутев и група народни представители. Предложението е за увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, от сегашните 50% на 100%.