Амбиции, които променят съдби, и една любовна история на фона на историческа трагедия, очакват зрителите в петата седмица на „Великият понеделник”. В оспорвана битка за зрителското внимание влизат „Вавилон” и „Титаник”. Филмът, получил повече гласове на сайта на кампанията - https://greatmonday.bg/ , ще бъде излъчен в понеделник (29 юни) от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Първото предложение за седмицата – „Вавилон” ще пренесе зрителите на ръба на най-голямата революция в седмото изкуство – появата на звук в киното. В трескаво преследване на бляскава кариера и борба за популярност ще се преплетат съдбите на трима души. Героите на Марго Роби, Брад Пит и Диего Калва, вдъхновени от истински холивудски звезди от 20-те години на XX век, ще разкрият каква е цената на славата и на какво е способен човек, за да попадне и задържи върху себе си светлината на прожекторите.

NOVA

Вторият филм, който ще се бори за вниманието на киноманите, е „Титаник”. През 1912 г. на борда на най-величествения кораб в света се качва младата Роуз (Кейт Уинслет) - аристократка, сгодена за богатия Кал Хокли (Били Зейн), но пленница на чужди очаквания. На същия кораб попада и Джак Доусън (Леонардо ди Каприо) – беден художник, спечелил билета си в игра на карти. Двамата ще открият свободата благодарение на разгорелите се чувства помежду им, а тяхната филмова любов ще остане една от най-запомнящите се в историята.

NOVA

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" – https://greatmonday.bg. На 29 юни, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в петата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.