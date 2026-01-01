Проливни дъждове и бури засегнаха осем окръга на Румъния и нанесоха щети на много места, съобщават от Департамента за извънредни ситуации в информация, изпратена и до редакцията на БТА.

В Крайова и Сибиу улиците се превърнаха в реки. Десетки шофьори останаха блокирани в колите си, след като нивото на водата надвиши половин метър. В окръг Арад силните пориви на вятъра отнесоха покривите на няколко къщи, предава кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

„Пожарникари са се намесили в 21 населени места в осем окръга през последните 24 часа, за да отводнят къщи, дворове и мазета, както и да премахват паднали дървета. Последици от проливните дъждове и бури са регистрирани в 21 населени места в осем окръга - Караш Северин, Ковасна, Долж, Хунедоара, Олт, Сибиу, Салаш и Тимиш“, посочва цитираният източник.

От Департамента за извънредни ситуации на Румъния предупреждават, че нестабилното време ще продължи и днес. Жълт код за опасни явления е в сила за Банат, Олтения, Западна и Северна Мунтения, съобщават от Националната метеорогочина служба. Възможни са бури, градушки и пориви на вятъра от 50-70 км/ч.

И докато едната половина на Румъния се бори с последиците от водния потоп, другата е в плен на гореща вълна. Жълт код за опасно топло време е в сила днес за в Кришана, Марамуреш, Северен Банат, Северна и Централна Трансилвания, Южна Молдова и Източна Мунтения. Очаква се температурите там да варират между 30 и 33 градуса. В тези региони индексът на температура и влажност ще достигне критичния праг от 80 единици.