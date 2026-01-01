Европейският парламент в Брюксел днес е домакин на втората среща с представители на руската опозиция. Срещата преминава при засилени мерки за сигурност, основната част от разговорите са при закрити врата и организаторите не разпространиха пълен списък на участниците, сред които бе забелязана съпругата на покойния руски опозиционер Алексей Навални - Юлия, предава кор. на БТА Николай Желязков.

В откритата част на срещата докладчикът на ООН за правата на човека в Русия Мариана Кацарова посочи, че руската страна е обявила над 1200 граждани и организации за "чуждестранни агенти", а над 350 организации са определени като "нежелани". Тя отбеляза, че в Русия често властите използват мъчения срещу задържаните, а изпращането в психиатрия е вид наказание. Кацарова припомни оценката на пет европейски правителства, които потвърдиха, че отравяне е причината за смъртта на Навални в наказателна колония.

Не е понесена отговорност за убийството на Налавни, каза Кацарова и коментира, че в Русия не може да се очаква справедливост. По нейните думи трима от адвокатите на Навални днес са в затвора, защото са го представлявали.

Кацарова призова в следващия многогодишен бюджет на ЕС да бъдат предвидени средства в подкрепа на гражданското общество в Русия и Беларус, и за свободни медии в тези страни. Тя настоя да има общоевропейски отстъпки по ограниченията за издаване на визи за руски граждани, като мерките да се използват гъвкаво за представители на руското гражданско общество и на опозицията.

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос каза, че руският президент Владимир Путин сам е избрал да започне войната срещу Украйна. Убедена съм, че ще настъпи промяна и тогава ще бъдат необходими хора от гражданското общество за определяне на бъдещето на Русия, добави Кос. Надявам се един ден да видим мирна и демократична Русия, която ще уважава своите съседи, ще защитава гражданите си и ще бъде способна да оцени миналото си, допълни тя.

Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че за Русия ще има тежки дългосрочни последици, ако войната в Украйна продължи. Той призова Западът да не се стреми към възстановяване на нормални отношения с Путин. Руският народ и елитите трябва да решат дали да продължат по пътя на деградацията и все още вярвам, че Русия може да използва кризата, която сама създаде, за да се върне към нормалността. Можем да предположим, че това няма да се случи, докато Путин е на власт, допълни Кубилюс.

Възстановяването на нормалните отношения между Русия и Запада ще бъде възможно, само ако руската страна се върне към нормалността, коментира той. По неговите думи, ако бъдат възстановени отношенията с Путин, това ще има тежки последици в бъдеще. Европа има стратегически и дългосрочен интерес Русия да се върне към нормалността, Европа трябва да има стратегия за нормализиране на отношенията с Русия, каза еврокомисарят.