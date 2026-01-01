Телата на трима души бяха извадени от река Рейн, след като те бяха обявени за безследно изчезнали в югозападния германски град Библис, съобщи германската полиция, цитирана от ДПА.

Телата на тримата мъже, на възраст съответно от 23, 27 и 50 години, са били открити вчера сутринта, а полицията допълни, че не са били забелязани признаци смъртта им да е била причинена от трето лице.

Семейството на 50-годишния мъж го обяви за изчезнал в събота вечер, след като той отишъл да плува в Рейн близо Библис, който се намира на 50 километра южно от Франкфурт.

Имайки предвид, че мъжът не се прибрал вкъщи след два часа и половина близките му уведомили полицията, която претърси реката с лодка и хеликоптер, но не успя да го намери.

По време на операцията случайни минувачи, минаващи покрай брега на реката, предупредили полицейските служители, че под рампа за лодки са потънали още двама мъже на 23 и 27-годишна възраст, които не могат да плуват.

Огнеборците и спасителите, които били извикани по спешност обаче не могли да ги намерят.

Плуването в Рейн се смята за изключително опасно поради силните подводни течения. Големите градове край реката, в това число Дюселдорф и Кьолн, вече забраниха плуването миналата година след редица случаи на удавяне.